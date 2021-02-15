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عقيلة صالح يقترح أن تكون سرت مقرا للمجلس الرئاسي الليبي

08:25 م الإثنين 15 فبراير 2021
عقيلة صالح يقترح أن تكون سرت مقرا للمجلس الرئاسي الليبي

عقيلة صالح

وكالات:
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن الاقتراح الذي قدمه لأن تصبح مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي، ليس "مناورة سياسية لسحب البساط من العاصمة طرابلس، ولكنه ضرورة ملحة".
وقالح صالح، في كلمة متلفزة، اليوم الاثنين إن "اقتراحنا لمدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي لم يكن مناورة سياسية الهدف منها سحب البساط من العاصمة طرابلس.. ولكنه حاجة ملحة وضرورة، لكي لا تتكرر كارثة المجلس الرئاسي المنتهي الذي ارتكب جريمة التفريط في الوحدة الوطنية".
وشدد صالح على "أهمية إجراء الانتخابات العامة بموعدها وإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد".

عقيلة صالح مجلس النواب الليبي ليبيا مدينة سرت

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