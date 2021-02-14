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‏أول سفير للإمارات لدى إسرائيل يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الحكومة

08:43 م الأحد 14 فبراير 2021
‏أول سفير للإمارات لدى إسرائيل يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الحكومة

‏أول سفير للإمارات لدى إسرائيل يؤدي اليمين القانون

وكالات:

أدى محمد محمود آل خاجة، اليمين القانونية كأول سفير لدولة الإمارات في إسرائيل، أمام حاكم دبي، ورئيس الوزراء، محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال المكتب الإعلامي لدبي، في تغريدة، اليوم الأحد، "‏أمام محمد بن راشد وبحضور منصور بن زايد، محمد محمود آل خاجة يؤدي اليمين القانونية كأول سفير للدولة في دولة إسرائيل".‎

وفي 15 سبتمبر الماضي، وقعت الإمارات وإسرائيل، في واشنطن، معاهدة السلام التاريخية.

ونصت معاهدة السلام التاريخية على مجموعة من البنود، منها أن البلدين "يتطلعان لتحقيق رؤية تجعل الشرق الأوسط ينعم بالاستقرار والسلام والازدهار"، بحيث يتمتع بها "كل دول وشعوب المنطقة".

كما نصت المعاهدة على أن "البلدين يرغبان في إقامة علاقات دبلوماسية وودية، ويهدفان للتعاون وجعل العلاقات طبيعية بالكامل، والسير في طريق جديد يفتح باب الطاقات الكبرى الكامنة في المنطقة".

سفير الإمارات لدى إسرائيل إسرائيل حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم اليمين القانونية

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