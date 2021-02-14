كوريا الجنوبية تنفي وقوع خسائر في الأرواح بين مواطنيها بعد زلزال اليابان
سول- (أ ش أ):
أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنها لم تتلق أي تقارير حول وقوع خسائر في الأرواح بين مواطنينها في اليابان، بعد تعرض البلاد لزلزال عنيف بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل محافظة "فوكوشيما" اليابانية.
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، على موقعها الإلكتروني، أن قنصليتها العامة في مدينة سنداي باليابان سعت للتحقق من عدم وقوع خسائر في الأرواح بين المواطنين الكوريين من خلال شبكة الاتصال بالجالية الكورية لدى اليابان وغيرها، وأنها لم تتلق حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع خسائر في الأرواح.
ووقع الزلزال في غضون الساعة 11:00 مساء يوم أمس السبت بالتوقيت المحلي قبالة ساحل محافظة فوكوشيما باليابان، مما أسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص، وفقا لوسائل إعلام يابانية.
وأضافت الخارجية الكورية بأنها ستدعو إلى توخي الحذر من الهزات الارتدادية من خلال الموقع الإلكتروني للبعثات الكورية لدى اليابان وغيرها، متعهدة بتقديم الدعم القنصلي اللازم مع الحفاظ على الاتصال الوثيق مع الجالية الكورية هناك.
ويقيم ما يقرب من 1300 مواطن كوري جنوبي في محافظة فوكوشيما، وحوالي 3.200 في محافظة مياجي القريبة من فوكوشيما.
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