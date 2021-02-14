وفاة قائد طائرة رياضية في حادث تحطم بهولندا

امستردام - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية أن قائد طائرة رياضية قتل يوم السبت في حادث تحطم قرب مدينة جروننجن الهولندية.

وتحطمت الطائرة إلى عدة إجزاء حيث اصطدمت بمرج بالقرب من مزرعة.

ولم يكن هناك أشخاص آخرون على متن الطائرة.

وكتبت الشرطة عبر تويتر أنها بدأت التحقيق في الحادث.

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