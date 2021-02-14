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ترامب يصف محاكمته بـ "مطاردة الخصوم السياسيين"

01:20 ص الأحد 14 فبراير 2021
ترامب يصف محاكمته بـ "مطاردة الخصوم السياسيين"

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
شكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السبت، محامييه بعد تبرئته في ثاني محاكمة له، التي تعد غير مسبوقة لأي رئيس أمريكي، وانتقد المشرعين الديمقراطيين.

وقال ترامب في بيان: "هذه كانت مرحلة أخرى من أكبر مطاردة للخصوم السياسيين في تاريخ بلادنا".

وأضاف أن: "حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى قد بدأت للتو".

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 57 عضوا مقابل 43 لصالح اتهامه بالتقصير، ولكن ذلك لم يف بمطلب أغلبية الثلثين، أو 67 من أعضاء مجلس الشيوخ، للإدانة.

دونالد ترامب الديمقراطيين أمريكا محاكمة ترامب

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