روحاني يحذر من موجة رابعة لكورونا في إيران
طهران - (بي بي سي)
حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت من احتمال "موجة رابعة" من الجائحة في بلاده.
وقال روحاني إن بعض مدن محافظة خوزستان (الواقعة جنوب غربي البلاد) قد بلغت المستوى "الأحمر"، وهو الأعلى في سلّم التصنيف الذي تتبعه إيران، وذلك بعد أن كان مستوى انتشار فيروس كورونا قد تراجع في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية.
وكانت "الموجة الثالثة" من الوباء قد بلغت ذروتها في نوفمبر الماضي.
وتعد إيران أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تأثرا بالوباء، إذ أن الأرقام الرسمية تشير إلى ما يناهز 59 ألف وفاة، و1,5 مليون إصابة.
وكانت إيران تلقت في وقت سابق الأسبوع الماضي، دفعة ثانية من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي.
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