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حفتر يؤكد للمنفي على دعم المجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية

05:22 م الخميس 11 فبراير 2021
حفتر يؤكد للمنفي على دعم المجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية

خليفة حفتر

وكالات:

أكد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، في مقر الجيش بالرجمة، على دعم المجلس الرئاسي، والحكومة الوطنية الجديدة.

وقال بيان للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، عبر "فيسبوك"، اليوم الخميس إن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد؛ حيث تم خلال هذا اللقاء طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الإنتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم".

خليفة حفتر المجلس الرئاسي الليبي رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو حكومة الوحدة الوطنية

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