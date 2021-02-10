السعودية تغلق 10 مساجد جديدة بسبب تفشي كورونا
الرياض - (د ب أ)
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، اليوم الأربعاء، إغلاق 10 مساجد مؤقتًا بعد إصابة 18 حالة ووفاة مؤذن بكورونا.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها أغلقت 10 مساجد مؤقتًا بعدد من مناطق المملكة، بعد ثبوت 18 حالة كورونا بالمساجد؛ ووفاة مؤذن بمحافظة وادي الدواسر جنوب العاصمة الرياض.
وأشارت الوزارة إلى أن مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة أيام، 32 مسجدًا تم فتح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين.
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