الشرطة البلجيكة تعلن عن حادث طعن في بروكسل داخل إحدى محطات المترو
وكالات:
أفادت تقارير إعلامية، نقلا عن الشرطة البلجيكية، بقيام رجل بحوزته سكين بالهجوم على ركاب إحدى محطات المترو في بروكسل.
ووفقا لقناة "آر تي بي إف"، نقلا عن مصدر في الشرطة، فقد أسفر الهجوم الذي وقع في الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي (17.0 بتوقيت موسكو) عن وقوع إصابات.
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