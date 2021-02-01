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الشرطة البلجيكة تعلن عن حادث طعن في بروكسل داخل إحدى محطات المترو

06:54 م الإثنين 01 فبراير 2021
الشرطة البلجيكة تعلن عن حادث طعن في بروكسل داخل إحدى محطات المترو

أرشيفية

وكالات:
أفادت تقارير إعلامية، نقلا عن الشرطة البلجيكية، بقيام رجل بحوزته سكين بالهجوم على ركاب إحدى محطات المترو في بروكسل.
ووفقا لقناة "آر تي بي إف"، نقلا عن مصدر في الشرطة، فقد أسفر الهجوم الذي وقع في الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي (17.0 بتوقيت موسكو) عن وقوع إصابات.

الشرطة البلجيكة بروكسل هجوم مسلح

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الشرطة البلجيكية تستبعد أن يكون حادث الطعن في بروكسل عملا إرهابيا

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