مقتل 23 شخصا بهجوم مسلح استهدف حافلتهم شمال غربي نيجيريا

أبوجا- (أ ش أ):

أعلنت السلطات النيجيرية، أن 23 شخصا قتلوا في ولاية سوكوتو (شمال غرب) في هجوم مسلح استهدف حافلتهم وتسبب باحتراقها.

وقال المتحدث باسم حكومة الولاية محمد بيلو -في بيان أوردته قناة (فرانس 24) اليوم الخميس- إن "23 شخصا قتلوا" في الهجوم، لافتا إلى أن الحافلة انطلقت من غيدان باوا القرية الصغيرة الواقعة على مقربة من الحدود مع النيجر متجهة إلى ولاية كادونا.

ونقل البيان عن قائد شرطة الولاية كمال الدين أوكونولا قوله: إن "قطاع الطرق أطلقوا النار على الحافلة ما تسبب في احتراقها، لقد قتل 23 شخصا من بين ركابها احتراقا"، مضيفا أن ستة أشخاص آخرين كانوا على متن الحافلة أصيبوا بجروح طفيفة ويتلقون العلاج.

ومنذ يناير 2020، اضطر أكثر من 57 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في شمال غرب نيجيريا ووسطها بسبب انعدام الأمن في هذه المنطقة، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

ومنذ نهاية 2020 بدأت العصابات الإجرامية باستهداف المدارس وخطفت أكثر من 1400 تلميذ وتلميذة.​