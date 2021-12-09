أكثر الكلمات إنتشاراً

ياسمين عبد العزيز الطقس فيروس كورونا أوميكرون إثيوبيا سد النهضة
Masrawy logo white

مقتل 23 شخصا بهجوم مسلح استهدف حافلتهم شمال غربي نيجيريا

08:29 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
مقتل 23 شخصا بهجوم مسلح استهدف حافلتهم شمال غربي نيجيريا

ارشيفية

أبوجا- (أ ش أ):

أعلنت السلطات النيجيرية، أن 23 شخصا قتلوا في ولاية سوكوتو (شمال غرب) في هجوم مسلح استهدف حافلتهم وتسبب باحتراقها.

وقال المتحدث باسم حكومة الولاية محمد بيلو -في بيان أوردته قناة (فرانس 24) اليوم الخميس- إن "23 شخصا قتلوا" في الهجوم، لافتا إلى أن الحافلة انطلقت من غيدان باوا القرية الصغيرة الواقعة على مقربة من الحدود مع النيجر متجهة إلى ولاية كادونا.

ونقل البيان عن قائد شرطة الولاية كمال الدين أوكونولا قوله: إن "قطاع الطرق أطلقوا النار على الحافلة ما تسبب في احتراقها، لقد قتل 23 شخصا من بين ركابها احتراقا"، مضيفا أن ستة أشخاص آخرين كانوا على متن الحافلة أصيبوا بجروح طفيفة ويتلقون العلاج.

ومنذ يناير 2020، اضطر أكثر من 57 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في شمال غرب نيجيريا ووسطها بسبب انعدام الأمن في هذه المنطقة، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

ومنذ نهاية 2020 بدأت العصابات الإجرامية باستهداف المدارس وخطفت أكثر من 1400 تلميذ وتلميذة.​

هذا المحتوى من

Asha
هجوم مسلح نيجيريا السلطات النيجيرية محمد بيلو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
909

إصابات اليوم

56

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

365831

إجمالي الإصابات

20877

إجمالي الوفيات

304156

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|كورونا في 24 ساعة| ضوابط العمرة ومفاجأة عن أوميكرون وتحذير من "الصحة العالمية"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا