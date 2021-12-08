الهند تؤكد مقتل رئيس الأركان في حادث تحطم مروحية عسكرية

وكالات:

أعلن سلاح الجو الهندي مقتل رئيس الأركان الجنرال بيبين راوات وزوجته في تحطم مروحية أدى أيضا إلى مقتل 11 شخصا آخرين.

وقال سلاح الجو الهندي في تغريدة عبر تويتر: "ببالغ الأسف تأكد الآن بأن الجنرال بيبين راوات والسيدة مدوليكا راوات و11 شخصا كانوا على متن المروحية، قضوا في الحادث المؤسف".

وكان راوات يسافر من قاعدة للقوات الجوية الهندية في سولور إلى كلية أركان خدمات الدفاع في ولاية تاميل نادو لإلقاء محاضرة. وتقع بلدة كونور الجبلية في مسار الرحلة.

وعين ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي راوات في منصب رئيس أول هيئة أركان الدفاع في أواخر عام 2019.

وجرى استحداث هذا المنصب بهدف تحقيق التكامل بين الجيش والبحرية والقوات الجوية.

وقال سلاح الجو إن راوات، الذي شغل في السابق منصب رئيس أركان الجيش الهندي، كان مسافرا في طائرة هليكوبتر من طراز مي-17في5.

وتملك الهند عشرات من تلك الطائرة العسكرية روسية الصنع، التي تستخدم على نطاق واسع من قبل الجيش وكذلك كبار وزراء الحكومة لدى زيارتهم للمواقع العسكرية.

وقال جيه.جيه سينغ قائد الجيش السابق إنها "طائرة آمنة وأثبتت كفاءتها. لقد سافرت عليها من قبل في مواقف صعبة".

وأظهرت لقطات فيديو لوكالة أنباء آسيا الدولية، عمال إنقاذ يلقون الماء على حطام يتصاعد منه الدخان في منطقة غابات.

وقالت القوات الجوية في تغريدة على تويتر: "صدرت أوامر بفتح تحقيق للوقوف على سبب الحادث".