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هل تخضع حصة الموظف من توزيع أرباح الشركة لضريبة المرتبات؟

09:30 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
هل تخضع حصة الموظف من توزيع أرباح الشركة لضريبة المرتبات؟

مصلحة الضرائب

كتب- مصطفى عيد:

كشفت مصلحة الضرائب عن طريقة المعاملة الضريبية للمبالغ التي يحصل عليها العاملون من حصص الأرباح التي يتقرر توزيعها قانونا من جهات العمل الملتحقين بها.

وقالت المصلحة، خلال دليل إرشادي عن ضريبة المرتبات نشرته على موقعها الإلكتروني، إن القانون تضمن نصا صريحا بإعفاء حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون.

وأضافت أنه مع تطبيق ذلك تتم مراعاة أن هذه الحصة لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم بالنسبة للشركة أو المنشأة عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة لها.

وأصدرت مصلحة الضرائب دليلا إرشاديا بشأن طريقة احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2020، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

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