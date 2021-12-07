50 درهمًا.. الإمارات تطلق ورقة نقدية جديدة (صور)

بالصور.. الإعلام الإثيوبي يتحدث عن استسلام آلاف الجنود من تيجراي

أبوظبي- (د ب أ):

كشف مصرف الإمارات المركزي، الثلاثاء، عن ورقة نقدية جديدة بمناسبة اليوم الوطني الخمسين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن "مصرف الإمارات المركزي أطلق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 50 درهما، بحضور كبار مسؤولي الدولة، على رأسهم الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وحاكم الفجيرة، وحاكم أم القيوين، وحاكم رأس الخيمة".

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، منصور بن زايد، إن طرح الإصدار الثالث للعملة الوطنية من فئة الخمسين درهما، يأتي تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لاتحادها والذي تأسس في 2 ديسمبر عام 1971، مشيرا إلى أن الإصدار الجديد يعد أول ورقة نقدية مصنعة من مادة "البوليمر" يتم تداولها في دولة الإمارات.

والإصدار الجديد للعملة الوطنية من فئة الخمسين درهما هي أول ورقة نقدية مصنعة من مادة " البوليمر" وهي المادة الأفضل لصناعة الأوراق النقدية.