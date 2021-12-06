باكستان تقرر حظر السفر لـ9 دول جديدة

إسلام آباد - أ ش أ

قررت باكستان فرض حظر سفر على تسع دول، معظمها من أوروبا، بعد استعراض مركز القيادة والتشغيل الوطني المعني بمكافحة كورونا للوضع العالمي لأزمة كورونا وسط انتشار سلالة أوميكرون الجديدة.

وأفاد مركز القيادة والتشغيل الوطني المعني بمكافحة كورونا في بيان، أوردته صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الاثنين، بأنه قرر توسيع نطاق قائمة البلدان التي يُحظر السفر منها، إلا في ظل ظروف معينة، لتشمل كرواتيا والمجر وهولندا وأوكرانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفيتنام وبولندا وزيمبابوي.

جدير بالذكر أن باكستان كانت قد قررت حظر السفر إلى جنوب إفريقيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وبوتسوانا وناميبيا وكذلك هونج كونج أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح المركز البروتوكولات الصحية التي يجب مراعاتها في حالة السفر الضروري، والتي تتطلب تحصين الركاب بالكامل بينما يجب أن يكون لدى جميع الركاب، سواء الباكستانيين أو الأجانب الذين تزيد أعمارهم على ست سنوات، نتيجة اختبار سلبي لفحص كورونا "بي سي آر" قبل الصعود إلى الطائرة على ألا تتجاوز مدته 48 ساعة إلى جانب إجراء اختبار سريع عند الوصول إلى باكستان.