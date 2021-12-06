تنكيس الأعلام في أمريكا بعد وفاة السياسي الجمهوري بوب دول

واشنطن-(د ب أ):

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام خارج المنشآت العامة في واشنطن حدادا على وفاة السياسي الجمهوري المخضرم بوب دول.

وتوفي دول، والذي كان عضوا في مجلس الشيوخ لفترة طويلة عن ولاية كنساس وخاض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 1996،يوم الأحد عن 98 عاما.

ووصف بايدن في إعلان صدر في واشنطن دول بأنه "من القلائل الذين يمكن اعتبارهم رجال دولة في تاريخنا وبطل حرب".

وسيجري تنكيس العلم الأمريكي إلى منتصف الساري في البيت الأبيض وجميع المباني والأراضي العامة والمراكز العسكرية والمحطات البحرية وجميع السفن البحرية في الولايات المتحدة وأراضيها في الخارج حتى غروب شمس يوم الخميس المقبل.

وكان دول، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كانساس خلال الفترة من عام 1969 إلى عام 1996.

وكان دول يعيش مع زوجته إليزابيث، عضوة الكونجرس السابقة عن ولاية نورث كارولينا ووزيرة النقل السابقة، وابنتهما روبن.​