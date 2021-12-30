الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه العميق إزاء التطورات في الصومال

07:44 م الخميس 30 ديسمبر 2021
الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه العميق إزاء التطورات في الصومال

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد

أديس أبابا - (أ ش أ):

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، عن قلقه العميق إزاء التوتر السياسي الحالي الخطير في الصومال.

ودعا رئيس المفوضية - في بيان صادر مساء اليوم الخميس- إلى أقصى درجات ضبط النفس وإلى استمرار المشاركات والحوار بين الرئيس ورئيس الوزراء من أجل إيجاد حل سياسي لهذا الوضع الحالي.

وجدد الاتحاد الأفريقي التزامه بزيادة دعمه للسلام الدائم ونظام حكم مستقر في الصومال.

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Asha
موسى فقي محمد مفوضية الاتحاد الأفريقي الصومال

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