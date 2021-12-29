السعودية تعيد الإلزام بارتداء الكمامات اعتبارًا من غد

02:42 م الأربعاء 29 ديسمبر 2021
السعودية تعيد الإلزام بارتداء الكمامات اعتبارًا من غد

علم السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إعادة الإلزام بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، اعتبارًا من يوم غد الخميس.

وذكرت الوزارة، عبر تويت، أن إعادة فرض ارتداء الكمامات سيبدأ اعتبارا من السابعة من صباح الخميس.

وأوضحت أنه تم اتخاذ القرار "بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه".

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