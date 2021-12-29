الأول في تاريخ الكويت.. حكم قضائي بعزل وسجن 6 قُضاة

وكالات:

في حكم هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت، قضت محكمة الجنايات الكويتية بعزل 6 قضاة وبسجنهم ما بين 5 إلى 15 عاما في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال، حسبما ذكرت صحيفة "القبس".

كما قضت المحكمة الكويتية في القضية نفسها بالسجن "لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال".

كانت النيابة العامة الكويتية قالت إنها اكتشفت، خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، "وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى الجنايات، كما أحالت 3 محامين وصالحي و15 آخرين للمحاكمة".

وأشارت الصحيفة إلى أن قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، شهدت ازدحاماً كبيراً من الجمهور للاستماع إلى الحكم الذي نطق به القاضي من على المنصة، وتم السماح لجميع الحضور بالدخول القاعة من محامين وإعلاميين وآخرين حضروا لمعرفة الحكم.