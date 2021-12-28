سانا: "عدوان إسرائيلي" يستهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري

دمشق- (د ب أ):

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن إسرائيل نفذت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء "عدوانا صاروخيا" مستهدفة ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" أنه "حوالي الساعة 21ر03 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات جراء القصف الذي أدى إلى تفعيل الدفاعات الجوية السورية.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة ولا يزال العمل مستمرا لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج الهجوم.

وقال الرائد مهند جعفر قائد فوج إطفاء اللاذقية لمراسل سانا إن "فرق الإطفاء تواصل العمل على إخماد النيران المشتعلة في ساحة الحاويات بالميناء جراء العدوان الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن المواد المستهدفة في الحاويات هي عبارة عن زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات.

وفي السياق نفسه أشار مراسل سانا في اللاذقية إلى تضرر مشفى محلي وبعض المباني والمحال التجارية المجاورة للمرفأ جراء الهجوم.

وبحسب سانا، نفذت إسرائيل في السابع من الشهر الجاري "عدوانا صاروخيا" استهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.