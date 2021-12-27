عواصف ثلجية تضرب الولايات المتحدة وانقطاع الكهرباء عن الآلاف

واشنطن - (بي بي سي)

ضربت عواصف شديدة المناطق الغربية من الولايات المتحدة، تاركة الآلاف بدون كهرباء.

وتساقطت ثلوج يبلغ ارتفاعها ما يقرب من 76 سم في أجزاء من شمال كاليفورنيا خلال 24 ساعة، وأدى هذا إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الطرق، بما في ذلك الطريق السريع على امتداد 112 كم إلى ولاية نيفادا.

وصدرت تحذيرات من الانهيار الجليدي في ست ولايات أمريكية.

وتعرض جنوب كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع لعواصف مطيرة تسببت في انقطاع خطوط الكهرباء وغمر الشوارع بالمياه.

وقال مسؤولون إن أكثر من 1.8 بوصة من الأمطار سقطت على مدار 24 ساعة في ممر سان ماركوس في مقاطعة سانتا باربرا، بينما سجلت منطقة روكي بوت في مقاطعة سان لويس أوبيسبو 1.61 بوصة.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في رينو بولاية نيفادا إن العواصف الثلجية ستظل كثيفة خلال ليلة الأحد وحتى يوم الاثنين، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن السفر قد يكون صعبا في المنطقة لعدة أيام.

وطبقت تحذيرات الانهيار الجليدي الأحد في أجزاء من ولايات نيفادا، ويوتا، وأيداهو، ومونتانا، وكولورادو، وكاليفورنيا، حيث تسببت العواصف في تكوين مساحات واسعة من الثلوج غير المستقرة.

وقالت السلطات بالقرب من رينو إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في حادث تصادم تضمن 20 سيارة في عطلة نهاية الأسبوع على الطريق السريع 395، حيث كانت الرؤية محدودة.

وأثر انقطاع التيار الكهربائي على السكان في واشنطن وأوريغون ومناطق أخرى، على الرغم من أن شمال كاليفورنيا كان الأكثر تضررا.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة إلى حدوث انقطاعات بلغت 28000 انقطاع في الساعات الأولى من صباح الاثنين بحسب التوقيت المحلي، معظمها في المقاطعات الساحلية الشمالية والواقعة على حدود نيفادا.

وحذرت هيئة الأرصاد في مونتانا، في الوقت نفسه، من أن "قشعريرة الرياح الباردة بشدة يمكن أن تسبب ما يعرف بقضمة الصقيع على الجلد المكشوف، في أقل من خمس دقائق". وقد تجعل برودة الرياح درجات الحرارة منخفضة فتصل إلى -48 درجة مئوية.

وتتمثل إحدى فوائد العواصف في كاليفورنيا في تجديد كتلة الجليد في سييرا. وتمثل هذه الكتلة حوالي 30 في المئة من إمدادات المياه العذبة في كاليفورنيا، وكانت مستويات الإمدادات قد انخفضت بشكل خطير بعد أسابيع من الطقس الجاف.

وذكرت وزارة الموارد المائية بالولاية عشية عيد الميلاد أن كتلة الثلج أصبحت الآن ما بين 114 و137 في المئة، مع توقع سقوط المزيد من الثلوج.

وفي الوقت الذي ضربت فيه العواصف الشديدة الساحل الغربي، شهد العديد من الولايات الجنوبية "درجات حرارة دافئة بشكل غير عادي".

وذكرت هيئة الأرصاد أن منطقة ويتشيتا فوولز الواقعة بالقرب من حدود تكساس مع أوكلاهوما سجلت درجة حرارة قياسية بلغت 32 درجة مئوية، بينما شهدت هيوستن درجات حرارة وصلت إلى 27 درجة مئوية.