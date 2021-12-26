زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزيرة سولاوسي الإندونيسية

07:48 م الأحد 26 ديسمبر 2021
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزيرة سولاوسي الإندونيسية

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزيرة سولاوسي

جاكرتا - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر جزيرة سولاوسي الإندونيسية ، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال يقع على عمق 106 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 40ر0 درجة جنوبا وخط طول 49ر123 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال إندونيسيا ريختر هزة أرضية جزيرة سولاوسي

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