بعد توجيه الجيش الإثيوبي بعدم التقدم.. آبي أحمد: قراراتنا ليست عاطفية

كتب- مصراوي:

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن القرارات التي تتخذها الحكومة ليست عاطفية، ولكنها تستند إلى فوائد دائمة للبلاد، وذلك بعد توجيه الجيش بالبقاء في الأماكن التي استعادها من جبهة تحرير تيجراي.

وأضاف في بيان أمس الجمعة، أن الحملة التي أطلقتها الحكومة حققت هدفها الأول المتمثل بإخراج تيجراي من إقليمي أمهرة وعفر، وأمرت الحكومة الجيش بالبقاء في المناطق التي استعادها.

وتابع: "في الماضي أغرقت القرارات العسكرية العاطفية بلادنا في حلقة مفرغة من الحرب، وحملة إضعاف إثيوبيا متعددة الأوجه، والخطر ليس واضحًا فحسب، بل خفيًا أيضًا، والحروب العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والاستخباراتية تُشن بطريقة منظمة ومتطورة حاليا".

كما شدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن بلاده لا تخوض المعركة فحسب، بل تحارب أيضًا الحملة الدولية الساعية لإضعافها.

وأضاف أن "لقوات الدفاع حقا دستوريا لدخول تيجراي، بل يجب عليهم أيضًا الدخول في أي وقت في حال وجود تهديدات أمنية لوحدة أراضي إثيوبيا وسيادتها"، على حد قوله.

وقال إن الجيش يتمركز في مناطق استراتيجية ويراقب عن كثب أنشطة الجبهة.

وذكر أن "شعب تيجراي، مثله مثل باقي الشعوب الإثيوبية، لديهم القدرة على محاربة مسلحي الجبهة ويجب عليهم عدم احتوائهم".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أعلن في 23 ديسمبر الجاري، أن العملية العسكرية ضد جبهة تيغراي اختتمت بتحقيق أهدافها الرئيسية.

وقُتل عشرات الآلاف في صراع تيجراي الذي اندلع في نوفمبر 2020 بين القوات الإثيوبية ومقاتلين من إقليم تيجراي، الذين هيمنوا على الحكومة الوطنية قبل أن يصبح آبي رئيسا للوزراء عام 2018.