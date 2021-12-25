النقد الدولي: مصر لديها خبرة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة

واشنطن - (أ ش أ):

قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن الدولة المصرية لديها خبرة تقترب من 200 عام في مجال تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف - خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج (مصر جديدة) الذي يقدمه الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات على قناة (اي تي سي) مساء اليوم الجمعة - أنّه من المهم أن يرتبط معدل النمو الإيجابي بالمزيد من توليد فرص العمل.

وأوضح أن الخروج من مشكلات تباطؤ النمو العالمي وتقليل التأثير السلبي للتضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين هو تحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل وبالتالي زيادة الدخل ويكون ذلك متزامنا مع زيادة في الإنتاجية.

وأشار إلى أن مشروعات استثمارية يتم العمل عليها منذ 2014 في البنية الأساسية بين الطاقة والطرق والموانئ وغيرها من المشروعات الضخمة تسهم في توفير فرص عمل بعائد استثماري جيد.

وقال إنه في مصر نحتاج إلى كل الاستثمارات العامة والخاصة في كل المشروعات والمجالات، فالاستثمارات العامة مطلوبة لتفتح المجال للاستثمارات الخاصة فيما يمهد لزيادة الإنتاجية كما تشير العديد من الدراسات، النموذج الأقرب لإمكانية تحقيق ذلك هو مشروع حياة كريمة وما يتطلبه من استثمارات ضخمة تبلغ 800 مليار جنيه وهو مبلغ كبير يتجاوز 4% من الدخل القومي سنويا، وبالتالي تحتاج مشاركة من الاستثمارات الخاصة في مشروعات تستهدف تطوير البنية الأساسية وتقديم الرعاية الصحية ويعطي فرص جبارة للتعامل مع التحول الرقمي ويعطي فرصة لرفع الكفاءة والإنتاجية للحصول على عمل لائق لأبنائنا في الريف المصري وهو من أهم المجالات والفرص وإقامة مراكز صناعية وتجارية وتطوير للنشاط الزراعي.

وأكد ضرورة التعامل المتوازن والعاجل مع تغيرات المناخ، حيث تستعد مصر لاستضافة قمة المناخ في أكتوبر القادم، حيث هناك استثمارات مهمة موجهة لتخفيف آثار الانبعاثات الضارة للمناخ، مثل الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة، مضيفا أن مصر لديها أهم مشروعات مثل مشروع الطاقة الشمسية في جنوب البلاد وأيضاً مشروعات طاقة الرياح وهناك متابعة على أعلى مستوى من رئيس الجمهورية لتوفير التمويل المطلوب للهيدروجين الأخضر.