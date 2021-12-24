الصين تجلي رعاياها من جزر سليمان وسط اضطرابات واحتجاجات



بكين - أ ش أ

ذكرت صحيفة " جلوبال تايمز" الصينية، أن الصين ستنظم رحلة جوية لإجلاء مواطنيها من جزر سليمان، وسط احتجاجات واسعة النطاق تشهدها العاصمة هونيارا.

وقالت الصحيفة -عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- إن طائرة مستأجرة ستعيد المواطنين الصينيين إلى البلاد في ديسمبر الجاري مع إعطاء الأولوية للمسنين.

ووفقًا لتقرير نشرته "جلوبال تايمز" أمس، عانى العديد من منظمي الأعمال الصينيين من خسائر اقتصادية جسيمة، وتُرك المئات من المواطنين الصينيين بلا مأوى بسبب الاضطرابات في عاصمة جزر سليمان، هونيارا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أعلن أمس الخميس، أن الصين سوف توفر معدات خاصة بشرطة مكافحة الشغب وترسل فريقا استشاريا شرطيا متخصصا إلى جزر سليمان "في وقت قريب للغاية.

وقال ليجيان، في تصريحات للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي في بكين، إن الفريق الاستشاري سوف يؤدي دورا بناء في مساعدة شرطة جزر سليمان على تعزيز قدراتها ومواجهتها لأعمال الشغب.

وأضاف المتحدث، أن هذا الإجراء جاء بناء على طلب من جزر سليمان الواقعة في المحيط الهادئ بعد الاضطرابات الأخيرة في العاصمة هونيارا، وأكد مجددا دعم الصين لحكومة جزر سليمان.

جدير بالذكر أن سلسلة من الاحتجاجات العنيفة اندلعت نوفمبر الماضي في هونيارا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء ماناسيه سوجافاري.

وأودت الاضطرابات بحياة ثلاثة أشخاص فيما تم اعتقال أكثر من 100 شخص، واستقر الوضع بوصول القوات الأجنبية، بما في ذلك القوات والشرطة من أستراليا ونيوزيلندا وفيجي وبابوا غينيا الجديدة.