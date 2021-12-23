بوتين يدعو إلى تقديم دليل على تعرض نافالني للتسميم

موسكو- (د ب أ):

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إلى تقديم دليل على أن المعارض السياسي أليكسي نافالني تعرض للتسميم وذلك بعد أكثر من عام على الحادث .

وقال بوتين، في مؤتمر الصحفي السنوي في موسكو، إن أحدا لم يقدم دليلا على "التسميم المزعوم" بمادة نوفيتشوك الكيميائية "لا شيء . صفر".

جاءت تصريحات بوتين رغم أن العديد من المعامل بينها معمل تديره القوات المسلحة الألمانية، قدمت دليلا على التسميم.

ووصفت متحدثة باسم نافالني المسجون، كيرا يارميش، في تغريدة على تويتر بوتين بـ"الجبان والقاتل".

كما دافع رئيس الكرملين عن حملة الإجراءات الصارمة المثيرة للجدل على المعارضة، ومن يطلق عليهم "العملاء الأجانب" التي ضمت منظمات غير حكومية وجماعات إعلامية.

وقال إن روسيا أكبر من أن تتأثر من الخارج. وأضاف "لا يمكنك سوى تدميرها من الداخل".

ودعا بوتين في المؤتمر الصحفي، إلى معاقبة المسؤولين عن نشر مجموعة من فيديوهات التعذيب في مراكز الاحتجاز الروسية.

وقال "هذه هي الجرائم التي يجب حلها".

وأضاف أنه رغم أن هؤلاء السجناء ارتكبوا جرائم خطيرة أو يشتبه في قيامهم بذلك، يجب على السلطات أن "تتصرف بإنسانية تجاههم".

وقال الكرملين إنه سمح لما يصل إلى 500 صحفي محلي ودولي بحضور مؤتمر بوتين الصحفي السنوي.