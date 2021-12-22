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أوميكرون يدفع سنغافورة إلى فرض مزيد من القيود على السفر

01:53 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
أوميكرون يدفع سنغافورة إلى فرض مزيد من القيود على السفر

متحور أوميكرون

سنغافورة- (بي بي سي):

تراجعت سنغافورة عن تخفيف قيود السفر وأعادت العمل بالإجراءات الصارمة، وعلقت تماما بيع التذاكر للسفر البري والبحري لمدة أربعة أسابيع ابتداء من يوم غد.

ويشمل القرار حوالي اثنتي عشرة دولة من بينها بريطانيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا.

وماليزيا من الدول التي وضعت سنغافورة على قائمة الدول الممنوعة من السفر إليها ومنها

وكانت سنغافورة قد فرضت قيودا على حركة السفر من سبع دول إفريقية عند بدء تفشي أوميكرون.

هذا المحتوى من

BBC
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