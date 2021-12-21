Masrawy logo white

الدنمارك: أوميكرون أصبحت الآن السلالة المهيمنة في البلاد

06:13 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
الدنمارك: أوميكرون أصبحت الآن السلالة المهيمنة في البلاد

الدنمارك

كوبنهاجن - (د ب أ):

كتب وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هيونيك، اليوم الثلاثاء، في تغريدة عبر موقع تويتر أن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا باتت الآن السلالة المهيمنة في الدنمارك.

واستدل هيونيك بمعهد سيروم الوطني الدنماركي للصحة، الذي أظهر بحث نشره أن أوميكرون صار بالفعل السلالة الفيروسية المهيمنة في البلاد وأنه مستمر في الانتشار بسرعة هائلة. وأضاف هيونيك أن الوباء يتفشى باطراد، حيث تم تسجيل 13558 حالة إصابة جديدة بكورونا في البلاد اليوم الثلاثاء.

وسجل معهد سيروم حتى أمس الاثنين إجمالي نحو 23 ألف حالة إصابة بأوميكرون.

وتسبب أوميكرون في 44 % من إجمالي الإصابات الجديدة منذ 15 ديسمبر، بحسب أحدث تقرير لمعهد سيروم عن تفشي السلالة.

وسجلت الدنمارك في الأيام القليلة الماضية انخفاضا قياسيا في حالات الإصابة الجديدة، وفرضت قيودا أشد صرامة لاحتواء تفشي الفيروس. وأصبحت الدنمارك الآن الدولة التي تسجل أكبر عدد لمعدل الإصابات في خلال سبعة أيام في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

الدنمارك أوميكرون وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هيونيك فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| مفاجأة في تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا