فرنسا تسجل 182 ألف تصريح كورونا مزور في الشهور الستة الأخيرة

باريس - (د ب أ)

شهدت فرنسا 182 ألف حالة على الأقل لأشخاص يزورون وثائق منذ يونيو الماضي ، في محاولة لدخول بعض الأماكن، بوصفهم غير مخالفين للضوابط الخاصة بجائحة كورونا.

كانت فرنسا طبقت قوانين في يونيو الماضي، تتطلب من الأشخاص الذين يرغبون في الذهاب إلى أماكن مثل المطاعم ودور السينما والمتاحف تقديم ما يثبت أنهم تلقوا التطعيم ضد كورونا أو شفاؤهم من الفيروس أو نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن الفيروس.

وقام وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بتذكير السكان عبر تويتر بأن استخدام أو صنع أو بيع تصاريح صحة مزورة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 000ر75 يورو (265ر84 دولار).

وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في فرنسا. وتشير أحدث البيانات إلى إصابة 530 شخص في المتوسط من بين كل 100 ألف شخص.

وتخطط البلاد أيضا إلى تحديث تصاريح الصحة في العام الجديد، بحيث لن يعد إثبات الاختبار السلبي لكورونا كافيا لارتياد مجموعة متنوعة من الأماكن، وهو ما يحوله فعليا إلى تصريح حصانة .

ولم يجد رئيس الوزراء جان كاستكس إجابة، عندما سئل عما سيكون عليه وضع الأشخاص الذين تم شفاؤهم من فيروس كورونا في ظل النظام الجديد