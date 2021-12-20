المملكة المتحدة تسجل أكثر من 91 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

لندن - (أ ش أ):

سجلت المملكة المتحدة، 91 ألفًا و743 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و44 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نشرتها باللغة الإنجليزية، إلى أن المملكة قدمت 846 ألفًا و466 جرعة معززة خلال المدة نفسها، ليتخطى إجمالي الجرعات المقدمة في المملكة 29 مليون جرعة.

وأشارت الشبكة إلى أن أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم قررت استكمال مباريات المسابقة كما هو مخطط لها مسبقًا دون إجراء أي تغيير، وذلك في اجتماع للأندية اليوم، ناقشت خلاله تأثير إصابات فيروس كورونا (خاصة المتحور أوميكرون) على الدوري الإنجليزي، والتي أدت إلى تأجيل عدد من المباريات.