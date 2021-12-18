فلسطين: توفير الحكومة الإسرائيلية الغطاء لإرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

رام الله - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن "استمرار الحكومة الإسرائيلية في توفير الغطاء لإرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع"، مطالبةً مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية بتحمّل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم المستوطنين واتخاذ ما يلزم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقفها فورًا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأدانت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم السبت: "التصعيد الحاصل في اعتداءات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية على القرى والبلدات الفلسطينية، وبشكل خاص ما تتعرض له بلدة برقة شمال نابلس، وما يرافق تلك الاعتداءات من عمليات استهداف مباشر للمواطنين الفلسطينيين العزّل وتدمير وتخريب لممتلكاتهم".

وأشارت الوزارة إلى أن "هذه الهجمات الإرهابية تترافق كالعادة مع حملات تحريضية تطلقها قيادات اليمين في إسرائيل لتعميق الاستيطان واستباحة الدم الفلسطيني، كان آخرها التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، المتطرف يوسي دغان، والتي طالب فيها الحكومة الاسرائيلية بإعادة اقامة مستوطنة "حومش" شمال مدينة نابلس".

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن "اعتداءات الميليشيات الاستيطانية على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وما تقوم به قوات الاحتلال من اقتحامات وتنكيل داخل القرى والبلدات الفلسطينية، هو المشهد اليومي المسيطر على حياة المواطنين في الأرض الفلسطينية من شمالها الى جنوبها، كسياسة استعمارية إسرائيلية تقوم على استهداف الفلسطينيين بشتى الوسائل والأساليب في إطار تعميق الاستيطان ومحاربة الوجود الفلسطيني، بهدف إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية".

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول إنها "إذ تحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم وإرهاب المستوطنين وميليشياتهم المنظمة والمسلحة، فإنها تحذر من مخاطر الصمت الدولي على هذه الاعتداءات، وتحذر أيضًا من مغبة إقدام عناصر المستوطنين الإرهابية على ارتكاب مجازر واعتداءات دموية ضخمة تجر ساحة الصراع والمنطقة الى مربعات العنف التي يصعب السيطرة عليها".