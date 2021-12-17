المملكة المتحدة تسعى لاتفاق مؤقت بشأن أيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي يقترح تسهيلات

لندن - (د ب أ):

كشف الاتحاد الأوروبي عن مقترح جديد لتسهيل وصول إمدادات الدواء إلى أيرلندا الشمالية، حيث أشارت المملكة المتحدة إلى استعدادها لتقديم تنازلات في نزاع طويل الأمد بشأن علاقاتها مع التكتل الأوروبي بعد الانسحاب منه (بريكست)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة .

وقال كبير المفاوضين الأوروبيين بشأن ملف بريكست، ماروس سيفكوفيتش، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيعدل قواعده لضمان أن الأدوية التي يتم شحنها إلى أيرلندا الشمالية لن تواجه أي تأخير.

ويشير الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى إلى أنهما يرغبان في التوصل لاتفاق في مطلع 2022، فيما شددا على أن إبرام اتفاق سيتطلب تقديم الطرف الآخر لتنازلات أكثر بكثير.

وذكرت المملكة المتحدة اليوم الجمعة أنها ستقبل اتفاقا مؤقتا في إطار جهودها لإعادة التفاوض بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو الاتفاق الذي سمح لبريطانيا بمغادرة السوق الموحدة للتكتل دون تشديد الرقابة على الحدود في جزيرة أيرلندا.

وتطالب بريطانيا بإدخال تعديلات على الاتفاق، الذي تقول الحكومة البريطانية إنه أعاق حركة التجارة بين أجزاء مختلفة من السوق الموحدة للمملكة المتحدة.

وكانت بريطانيا ترغب من قبل في حل جميع المسائل المتعلقة لما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) التي تؤثر على المنطقة دفعة واحدة، لكنها الآن باتت منفتحة على تأجيل بعض القضايا.