فيضانات إربيل: استمرار البحث عن ناجين

أربيل- (بي بي سي):

تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين بعد أن ضربت الفيضانات أربيل، في شمال العراق.

وعثرت قوات الأمن والإنقاذ على ثمانية قتلى، كما فقد ثلاثة آخرون على الأقل.

وأصيب أحد القتلى بواحدة من الصواعق، وغرق الآخرون في منازلهم، بحسب المتحدث باسم الدفاع المدني.

ومع توقع هطول مزيد من الأمطار، طلبت السلطات من المواطنين الحذر، واضطر العديد من السكان في ضواحي الإقليم إلى مغادرة منازلهم.

وهذه هي المرة الثانية في الأسابيع الأخيرة التي تغمر فيها السيول المنطقة، وتخلف أضرارا جسيمة.