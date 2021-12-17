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الضفة الغربية: مستوطنون يهاجمون قرى فلسطينية بعد مقتل مستوطن

03:24 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
الضفة الغربية: مستوطنون يهاجمون قرى فلسطينية بعد مقتل مستوطن

مستوطنون يهاجمون قرى فلسطينية بعد مقتل مستوطن

الضفة الغربية- (بي بي سي):

هاجم مستوطنون إسرائيليون منازل فلسطينية في عدة قرى الليلة الماضية، انتقاما لمقتل مستوطن اسمه "يهودا ديمينتمان" برصاص مسلحين نصبوا كمينا لسيارة كان يستقلها عدد من المستوطنين .

وحشد الجيش الإسرائيلي أعدادا إضافية من جنوده في المنطقة.

ووقع الهجوم قرب مستوطنة حومش بين نابلس وجنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الجيش الإسرائيلي أغلق عددا من الطرق في محيط مستوطنة حومش، وشرع بعمليات التفتيش بحثا عن المشتبه فيهم.

ويذكر ان قرى الضفة الغربية شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعا كبيرا في الهجمات التي يشنُها مستوطنون ضد الفلسطينيين بأكثر من خمسين بالمئة مقارنة مع العام الماضي.

هذا المحتوى من

BBC
القرى الفلسطينية المستوطنون اليهود يهودا ديمينتمان

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