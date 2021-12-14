Masrawy logo white

الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ 50 مليون إصابة بفيروس كورونا

05:47 ص الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ 50 مليون إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في أمريكا

واشنطن- (د ب أ):

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 50 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور.

وتوفي ما يقرب من 800 ألف شخص جراء إصابتهم بفيروس كورونا، وفقا لبيانات الجامعة .

ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة حوالي 330 مليون شخص. ووفقا لجونز هوبكنز، تم تجاوز عتبة 40 مليون إصابة مؤكدة في مطلع سبتمبر. وكان عدد الوفيات في ذلك الوقت لا يزال حوالي 650 ألف حالة وفاة.

ويجري تحديث موقع جونز هوبكنز بانتظام وعادة ما يظهر مستوى أعلى قليلا من الأرقام الرسمية الصادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل 75ر49 مليون إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى يوم الأحد، ويتم حاليا تسجيل حوالي 120 ألف إصابة جديدة يوميا.​

فيروس كورونا واشنطن أمريكا جامعة جونز هوبكنز

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

369997

إجمالي الإصابات

21104

إجمالي الوفيات

307926

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|44 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا