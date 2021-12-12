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صور ما قبل وبعد المأساة.. كيف دمّرت الأعاصير أمريكا في يومين؟ (تفاعلي)

02:49 م الأحد 12 ديسمبر 2021
صور ما قبل وبعد المأساة.. كيف دمّرت الأعاصير أمريكا في يومين؟ (تفاعلي)

جانب مما خلّفته الأعاصير المدمرة التي اجتاحات الول

كتبت- رنا أسامة:

في غضون يومين لقي العشرات مصرعهم جراء 30 إعصارًا مدمرًا ضرب 6 ولايات أمريكية في وقت متأخر من يوم الجمعة وفجر السبت، في كارثة وصفها الرئيس جو بايدن بأنها "مأساة لا يمكن تصوّرها".

وخلّفت الأعاصير دمارًا هائلًا طال عددًا من المباني، من بينها مصنع شموع في كنتاكي، ودار لرعاية المسنين في أركنساس، ومستودع تابع لشركة أمازون في غرب إلينوي.

في التقرير التفاعلي التالي، يستعرض "مصراوي" صورًا نشرتها شركة "ماكسار" لتكنولوجيا الأقمار الصناعية تُظهر حجم المأساة، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية:

- مدينة مايفيلد قبل الإعصار (22 فبراير 2021) وبعده (11 ديسمبر 2021):

- مصنع الشموع في مايفيلد قبل الإعصار (22 فبراير 2021) وبعده (11 ديسمبر 2021):

- مباني بمزرعة في مونيت بولاية أركنساس قبل الإعصار (22 فبراير 2021) وبعده ( 11 ديسمبر 2021):

- دار للمُسنين بولاية أركنساس قبل الإعصار (22 فبراير 2021) وبعده ( 11 ديسمبر 2021):

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