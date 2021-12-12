بريطانيا تتعهد بتقديم 75 مليون جنيه استرليني إضافية لمساعدة أفغانستان

لندن - (د ب أ):

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن المملكة المتحدة ستقدم 75 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) كمساعدات إضافية لأفغانستان للمساعدة في معالجة وضعها الإنساني المتدهور.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن تروس قالت إن هذا الالتزام سيساعد في إنقاذ الأرواح و "دعم الاستقرار في المنطقة".

ويأتي ذلك بعد مناقشات بين وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي جرت يوم السبت في ليفربول حول التحرك المنسق الذي يمكن اتخاذه في أفغانستان، إلى جانب كيفية التعامل مع حكام طالبان.

وقالت تروس: "المملكة المتحدة تقدم مساعدات إنسانية حيوية في أفغانستان هذا الشتاء".

وبذلك يرتفع إجمالي دعم المملكة المتحدة لأفغانستان إلى 286 مليون جنيه إسترليني هذا العام، وسيجري استخدامه لدعم ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وتمويل خدمات حماية الطفل الأساسية.