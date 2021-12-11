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تعليق مؤقت للطيران بمطار ميونيخ بسبب انقطاع الكهرباء

02:19 م السبت 11 ديسمبر 2021
تعليق مؤقت للطيران بمطار ميونيخ بسبب انقطاع الكهرباء

مطار ميونيخ

هامبورج- (د ب أ):

تسبب انقطاع التيار الكهربائي في برج مطار مدينة هامبورج الألمانية في توقف حركة الطيران لمدة ساعة ونصف صباح السبت.

وقالت متحدثة باسم المطار إن عطلا فنيا تسبب في انقطاع الإضاءة الخاصة بمدارج الإقلاع والهبوط، وأوضحت أنه مع استحالة ضمان سلامة الحركة الجوية في مثل هذا الوضع، تم وقف حركة الطيران.

وأضافت المتحدثة أنه تم إلغاء بعض الرحلات، أو تحويلها، إلى مطارات أخرى مثل هانوفر وبريمن، مشيرة إلى أن التداعيات كانت محدودة بسبب الحجم المنخفض لحركة المرور صباح السبت.

ولم تفصح المتحدثة عن عدد الرحلات التي تضررت بسبب انقطاع الكهرباء.

مطار ميونيخ انقطاع الكهرباء حركة الطيران

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