بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد ميانمار بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

لندن- (د ب أ):

جرى فرض عقوبات جديدة ضد جيش ميانمار بعد أيام فقط من إصدار حكم بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة البلاد التي تمت الإطاحة بها أون سان سو تشي.

واتهمت بريطانيا القوات المسلحة للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بالاستمرار في قمع السكان المدنيين والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وتتضمن العقوبات البريطانية ، التي سيجري تطبيقها إلى جانب العقوبات المفروضة من كل من الولايات المتحدة وكندا ، حظر سفر وتجميد أصول المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو المسؤولين عن "تقويض الحقوق والحريات الأساسية".

وتأتي هذه الخطوة بعد إدانة سو تشي، التي تمت الإطاحة بها في شباط/فبراير في انقلاب عسكري، بتهم اعتبرت ذات دوافع سياسية.

ويحتجز الجيش سو تشي (76 عاما) في موقع غير معروف وتواجه اتهامات إضافية يمكن أن تصل عقوبتها إلى 100 عام في السجن إذا أدينت.