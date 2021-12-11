Masrawy logo white

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد ميانمار بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

06:27 ص السبت 11 ديسمبر 2021
بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد ميانمار بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

أرشيفية

لندن- (د ب أ):
جرى فرض عقوبات جديدة ضد جيش ميانمار بعد أيام فقط من إصدار حكم بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة البلاد التي تمت الإطاحة بها أون سان سو تشي.

واتهمت بريطانيا القوات المسلحة للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بالاستمرار في قمع السكان المدنيين والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وتتضمن العقوبات البريطانية ، التي سيجري تطبيقها إلى جانب العقوبات المفروضة من كل من الولايات المتحدة وكندا ، حظر سفر وتجميد أصول المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو المسؤولين عن "تقويض الحقوق والحريات الأساسية".

وتأتي هذه الخطوة بعد إدانة سو تشي، التي تمت الإطاحة بها في شباط/فبراير في انقلاب عسكري، بتهم اعتبرت ذات دوافع سياسية.

ويحتجز الجيش سو تشي (76 عاما) في موقع غير معروف وتواجه اتهامات إضافية يمكن أن تصل عقوبتها إلى 100 عام في السجن إذا أدينت.

بريطانيا عقوبات جديدة ميانمار حقوق الإنسان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا