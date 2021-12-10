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إسرائيل تمدد حظر دخول السياح إلى أراضيها بسبب أوميكرون

01:21 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
إسرائيل تمدد حظر دخول السياح إلى أراضيها بسبب أوميكرون

وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس

تل أبيب - (د ب أ):

قررت إسرائيل تمديد القيود القائمة لمكافحة وباء كورونا على السائحين القادمين إلى البلاد لعشرة أيام أخرى، بسبب مخاوف من انتشار متحور أوميكرون الجديد.

وكان من المقرر أن تنتهي التدابير القائمة بحلول الساعات الأولى من يوم الإثنين المقبل.

ويعني هذا أن الحدود سوف تظل مغلقة أمام الأجانب حتى قبل فترة قصيرة من عيد الميلاد (الكريسماس)، بحسب بيان صادر عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس، في وقت متأخر من أمس الخميس.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف يخضع جميع العائدين، وبينهم الإسرائيليون الملقحين، للحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام، على الأقل، عند الوصول. وجاء في البيان أن تمديد قيود الحجر الصحي يجب أن تقرها أولا لجنة الصحة البرلمانية.

وجرى رصد متحور أوميكرون لأول مرة جنوبي القارة الإفريقية. وتصنفه منظمة الصحة العالمية على أنه "مصدر قلق".

وفي نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضي، جرى رصد أولى الإصابات بأوميكرون في إسرائيل.

نيتسان هوروفيتس أوميكرون إسرائيل تل أبيب الكريسماس

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