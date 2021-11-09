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السفير المصري يبحث مع مفتي لبنان آخر المستجدات على الساحة اللبنانية

05:37 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
السفير المصري يبحث مع مفتي لبنان آخر المستجدات على الساحة اللبنانية

سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي

لبنان - (أ ش أ)

بحث السفير المصري بلبنان الدكتور ياسر علوي مع مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها علوي اليوم الثلاثاء إلى دار الفتوى بالعاصمة اللبنانية بيروت.

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان.

كان السفير المصري بلبنان قد التقى أمس رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة وبحث معه العلاقات بين البلدين.

هذا المحتوى من

Asha
الدكتور ياسر علوي مفتي لبنان لبنان فؤاد السنيورة

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