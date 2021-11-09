هل تتسبب تصريحات جورج قرداحي في ترحيل اللبنانيين من دول الخليج؟



بيروت - (د ب أ)

أوضحت مصادر لبنانية حقيقة توجه دول الخليج إلى سقف ترحيل اللبنانيين من أراضيها بسبب أزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.

ونفت المصادر حدوث ذلك لصحيفة "البناء" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قائلة إن "قراراً كبيراً بهذا الحجم لا يتخذ بهذه السرعة".

وأضافت: "إذا كان هناك جملة إجراءات خليجية مقبلة، فيكون بشكل تصاعدي وطرد اللبنانيين في آخر القائمة".

ووفق الصحيفة، "أشارت مصادر إعلامية إلى أن بيروت تبلغت تلميحات سعودية ببدء ترحيل جزئي للبنانيين من أراضيها إذا فشلت مهمة موفد جامعة الدول العربية حسام زكي".

ولفتت المصادر إلى أن زكي تقدم بطلب إقالة قرداحي كمدخل للحل مع السعودية، وطرح أيضا أن يصوت الوزراء المحسوبون على حزب الله وحركة أمل ضد إقالة قرداحي، كما عرض زكي أن يعود الوزراء المقربون من حزب الله وأمل إلى اجتماعات الحكومة، لكن حزب الله رفض هذا الطرح معتبراً أن مقاطعة الحكومة بالمبدأ مرتبطة بقضية القاضي طارق البيطا المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وكانت البحرين والسعودية والكويت طلبت من سفراء لبنان لديها مغادرة بلادهم واستدعت سفراءها من بيروت، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها قرداحي بشأن الحرب الدائرة فى اليمن.