سوريا تدين المحاولة الإرهابية التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي

سوريا - (أ ش أ)

أدانت سوريا، اليوم الأحد، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مجددة وقوفها ضد الإرهاب.

وأعرب مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) - عن إدانة سوريا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤكدا وقوف بلاده ضد الإرهاب.

وكان رئيس الوزراء العراقي نجا اليوم من محاولة اغتيال بثلاث طائرات مسيرة تمكنت القوات الأمنية من إسقاط اثنتين منها.