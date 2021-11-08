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سوريا تدين المحاولة الإرهابية التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي

12:05 ص الإثنين 08 نوفمبر 2021
سوريا تدين المحاولة الإرهابية التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي

مصطفى الكاظمي

سوريا - (أ ش أ)

أدانت سوريا، اليوم الأحد، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مجددة وقوفها ضد الإرهاب.

وأعرب مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) - عن إدانة سوريا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤكدا وقوف بلاده ضد الإرهاب.

وكان رئيس الوزراء العراقي نجا اليوم من محاولة اغتيال بثلاث طائرات مسيرة تمكنت القوات الأمنية من إسقاط اثنتين منها.

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Asha
مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي وزارة الخارجية والمغتربين السورية محاولة اغتيال

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