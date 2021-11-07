ميركل تدعو الشباب إلى مواصلة التحرك لحماية المناخ

برلين - (د ب أ)

قالت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل إن احتجاجات الشباب من أجل المزيد من الطموح في حماية المناخ لها ما يبررها.

وأضافت ميركل في مقابلة مع شبكة "دويتشه فيله" نشرت اليوم الأحد، قبل بداية المرحلة الساخنة من مؤتمر المناخ (كوب 26): "لقد حقق مؤتمر جلاسكو بالفعل عددا من النتائج. لكن الأمور لاتزال تسير ببطء شديد من وجهة نظر الشباب المفهومة".

وقالت ميركل إن المجتمع الدولي أصبح أسرع بالفعل عندما يتعلق الأمر بحماية المناخ، لكنها شددت على أنه "لم يحدث من قبل أن اتسعت الفجوة بين التقديرات العلمية والواقع بشكل كبير".

كانت المقابلة مع دويتشه فيله واحدة من آخر مقابلات ميركل كمستشارة ألمانية، في الوقت الذي تستعد فيه لترك منصبها بعد 16 عاما من توليها ذلك المنصب، عقب الانتخابات التي جرت في 26 سبتمبر.