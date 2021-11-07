الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية في أصفهان
وكالات
فكك الحرس الثوري الإيراني الأحد، حلية إرهابية تابعة لحركة "كيو إس" في محافظة أصفهان، كانت تخطط لأعمال مخلة بالأمن العام، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
وأعلن مدير العلاقات العامة في فيلق صاحب الزمان التابع للحرس الثوري الإيراني في أصفهان روح الله حكيميفار، اعتقال أعضاء في ما يسمى بحركة "كيو إس" في المحافظة.
وقال: "هذه المجموعة المعادية للثورة تنوي مهاجمتها، لقد كانوا يريدون استهداف أمن المواطنين في هذه المحافظة".
وأعلن أنه تم العثور على بعض الأسلحة والذخائر بحوزة الخلية الإرهابية.
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