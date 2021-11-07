السودان: إعفاء وتكليف عدد من مديري البنوك الحكومية

الخرطوم- (د ب ا):

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة السودانية ، أمس قراراً باعفاء وتكليف عدد من مديري البنوك الحكومية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) .

وتم بموجب هذا القرار إعفاء مدير بنك العمال صلاح الدين الحسن عبدالله من منصبه وتكليف فاروق محمد الأمين عثمان، وإعفاء مدير بنك التنمية الصناعية صديق أحمد محمد من منصبه وتكليف محمد صديق الحسن.

كما أعفي مدير بنك النيلين الفاتح محمد حامد وتكليف الفاضل حسين حسن.

وشمل القرار أيضا إعفاء مدير بنك النيل محجوب محمد محجوب من منصبه وتكليف محمد المهدي عجبنا، وإعفاء محمد المقبول محمد توم مدير بنك الإدخار من منصبه وتكليف الطيب محمد أحمد.

كان الجيش السوداني استولى على السلطة في البلاد يوم الاثنين الماضي بعد فترة من أزمة سياسية حادة، تخللتها مظاهرات في الشوارع تطالب الجيش بإنهاء مشاركته في الحكومة.

وأعلن البرهان، حل مجلسي الوزراء والسيادة لمدنية وفرض حالة الطوارئ.