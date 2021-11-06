إيران تختار الشنق بدلاً من الرجم عقوبة للزنا في حق 2 من المتهمين

طهران - (بي بي سي)

أيد فرع من المحكمة العليا في طهران حكماً بالإعدام بحق رجل وإمرأة متهمين بالزنا، لكن المحكمة غيرت طريقة تنفيذ الحكم من عقوبة الرجم حتى الموت إلى الشنق.

ولم يعلن عن المتهمين إلا بأسمائهما الأولى: ميسم، رجل متزوج في 27 من عمره، وساره إمرأة تبلغ من العمر 33 عاماً.

القت السلطات الإيرانية القبض عليهما بعد أن قدمت زوجة ميسم في شكواها مقاطع مصورة تثبت وجود علاقة بين زوجها والمرأة التي تكبره بستة أعوام. واستخدمت هذه المقاطع كدليل في المحكمة.

لا تزال إيران تبقي على عقوبة الرجم جزءاً من قانونها، لكنها لم تنفذ أحكاماً كهذه منذ عام 2010.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن طهران توقفت عن تنفيذ هذه الأحكام بسبب الضغط الدولي.