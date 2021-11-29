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ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة قوية ضربت إسطنبول إلى 23 قتيلا وجريحا

10:54 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة قوية ضربت إسطنبول إلى 23 قتيلا وجريحا

عاصفة قوية ضربت إسطنبول

أنقرة - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة ضحايا عاصفة قوية ضربت مدينة إسطنبول التركية وأجزاء أخرى من تركيا إلى مالا يقل عن 4 قتلى من بينهم فرد أجنبي و19 مصابا، متسببة في إحداث فوضى.

وذكر مكتب حاكم مدينة إسطنبول أن من بين القتلى 3 أشخاص بالمدينة، وسيدة بمقاطعة اسن يورت، بينما يرقد 3 مصابين في حالة صحية حرجة.

كما أظهرت لقطات تليفزيونية أن العاصفة تسببت أيضًا في هدم برج، وألحقت أضرارًا بـ 33 سقف بناية، واقتلعت 192 شجرة، كما أسقطت 52 إشارة مرور وإشارات طرق، ودمرت 12 سيارة، وفقًا لبلدية إسطنبول.

كما تم تحويل ما لا يقل عن 6 رحلات جوية تابعة لخطوط الطيران التركية كان من المقرر أن تهبط في مدينة إسطنبول إلى مدينتي أنقرة وإزمير، وفقًا لمتحدث باسم خطوط الطيران.

كما أجبرت الرياح العاتية أيضًا السلطات على إلغاء خدمات العبارات بين المنتجعات الساحلية في مدينتي بودروم وداتكا.

هذا المحتوى من

Asha
عاصفة قوية إسطنبول تركيا

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