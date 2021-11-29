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روسيا: إجراء مشاورات غير رسمية بين موسكو وبكين وطهران قُبيل محادثات فيينا النووية

04:15 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
روسيا: إجراء مشاورات غير رسمية بين موسكو وبكين وطهران قُبيل محادثات فيينا النووية

ميخائيل أوليانوف

موسكو-(أ ش أ):

أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن روسيا والصين وإيران أجرت مشاورات غير رسمية مهمة قبل انطلاق محادثات فيينا المقرر عقدها اليوم الإثنين بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني.

وكتب أليانوف، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "عقدت كل من روسيا والصين وإيران مشاورات ثلاثية غير رسمية استعدادًا للاستئناف الرسمي لمحادثات فيينا"، واصفًا المشاورات بين الدول الثلاث بـ"المفيدة".

ومن المقرر أن تبدأ الجولة السابعة من المحادثات المعنية باستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة أو ما يعرف بـ"البرنامج النووي الإيراني" اليوم الإثنين، وكان قد تم تعليقه في يونيو الماضي بسبب الانتخابات الإيرانية وتشكيل حكومتها الجديدة.​

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ميخائيل أوليانوف روسيا موسكو بكين طهران

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