حسابها "سري" على فيسبوك.. الملكة إليزابيث لا ترد هاتفيًا إلا على شخصين فقط

كتب- مصراوي:

كشف الخبير الملكي جوناثان ساكردوتي، أن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، لا ترد على المكالمات الهاتفية الواردة إليها إلا من شخصين فقط، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ويُعتقد أن الملكة إليزابيث ترد فقط على مكالمات ابنتها الأميرة آن ومدرب ركوب الخيل الخاص بها جون وارين. لذلك "يبدو أن بإمكانهما الوصول إلى الملكة في أي وقت ومن أي مكان في العالم، فإذا اتصلا بها في أي وقت، ترد عل الهاتف"، بحسب الخبير الملكي.

وأشار جوناثان إلى أن هاتف الملكة إليزابيث من نوع "سامسونج" ومزوّد بـ"تشفيرات مُضادة للقرصنة".

وإليزابيث أطول ملوك بريطانيا عُمرًا وبقاءً في الحكم. ومن المقرر أن تحتفل العام المقبل بيوبيلها البلاتيني بمناسبة مرور 70 عامًا على تولّيها العرش.

وسبق أن كشف مصدر ملكي، أن الملكة تمتلك حسابًا سريًا على موقع "فيسبوك"، مؤكدًا أن قائمة أصدقائها على الموقع غير معروفة لأي شخص خارج القصر الملكي.

وأشار المصدر إلى أن الملكة تدربت على تصفح "فيسبوك" على يد حفيدها الأمير بيتر فيليبس وأخته زارا.

وأضاف المصدر الملكي أن من ضمن مهام أنغيلا كيلي، المساعدة الشخصية للملكة، هو إبقاء هاتفها الذكي مشحوناً طوال الوقت، رغم أنها لا تحب اصطحابه معها في الأماكن العامة.

وأثيرت مخاوف بشأن صحة الملكة الشهر الماضي، عندما أمضت ليلة في أحد مستشفيات لندن بعد إدخالها لإجراء فحوصات طبية.

وفي أواخر أكتوبر، قال مسؤولو القصر إن الأطباء أمروا الملكة بالراحة لمدة أسبوعين، والقيام فقط بمهام خفيفة.

وتزايدت المخاوف بشأن صحة الملكة مؤخراً بعد أن ألغت عدداً من الارتباطات، تضمنت عدم حضور مراسم إحياء يوم ذكرى ضحايا الحروب السنوية للمرة الأولى منذ 22 عامًا بسبب التواء في الظهر.

وقال قصر باكنجهام- حينها- إنها اتخذت قرارها بعدم حضور الحدث "بأسف شدي"»، وشعرت بخيبة أمل بسبب ذلك.

وأصرت مصادر مقربة من الملكة الآن على أنها تشعر بتحسن وتخطط للسفر إلى منزلها في نورفولك يوم 17 ديسمبر المقبل، بحسب صحيفة "ميرور".

وقال مصدر للصحيفة إن الملكة أخبرت عائلتها أنها تشعر بتحسن كبير في الآونة الأخيرة، وتتطلع بشدة للترحيب بهم في عيد الميلاد.