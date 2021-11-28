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موديرنا تتوقع إعداد لقاح مُضاد لمتحور "أوميكرون" في أوائل 2022

03:31 م الأحد 28 نوفمبر 2021
موديرنا تتوقع إعداد لقاح مُضاد لمتحور "أوميكرون" في أوائل 2022

لقاح موديرنا

لندن- (د ب أ):

قال كبير مسؤولي الشؤون الطبية في شركة موديرنا الأمريكية للأدوية، بول بيرتون، إنه يشتبه في أن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" يحتمل أن يتغلب على لقاحات كورونا الحالية، وأنه في هذه الحالة فمن المحتمل إعداد لقاح معدل لمكافحة هذه السلالة بحلول أوائل العام الجديد.

وقال بيرتون، الأحد، في برنامج "أندرو مار شو" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "يجب أن نعرف مدى قدرة اللقاح الحالي على توفير الحماية في الأسبوعين المقبلين".

وأضاف: "إذا كان علينا صنع لقاح جديد تماما، أعتقد أن هذا لن يكون متاحا بالفعل بكميات كبيرة قبل أوائل عام 2022 ... الشيء الرائع في لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) والتي تنتجها موديرنا، هو أنه يمكننا التحرك بسرعة كبيرة".

واستدعت شركة التكنولوجيا الحيوية التي تتخذ من كامبريدج بولاية ماساتشوستس مقرا لها "مئات" من الموظفين في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي، يوم عيد الشكر في الولايات المتحدة، بعد أنباء عن انتشار سلالة أوميكرون.

وقال بورتون إنه ينبغي أن تظل الحماية موجودة، اعتمادا على المدة التي تم فيها تطعيم الشخص، وأفضل نصيحة في الوقت الحالي هي أخذ أحد لقاحات كورونا الحالية.

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